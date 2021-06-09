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أول تعليق من الصحة العالمية بشأن "خلط لقاحات كورونا" لزيادة المناعة

03:07 م الأربعاء 09 يونيو 2021
أول تعليق من الصحة العالمية بشأن "خلط لقاحات كورونا" لزيادة المناعة

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على الجدل الدائر بشأن إمكانية خلط لقاحات كورونا لزيادة المناعة التي تتيحها هذه اللقاحات.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاليًّا بيانات عن فاعلية نظام "الخلط والتوليف".

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

وأضافت: "لقد قُيمت لقاحات كوفيد-19 المُدرَجة في قائمة المنظمة للقاحات المستعمَلة في حالات الطوارئ بصفتها نظما وحيدة المنتج، ومن ثَم لا يمكننا تأييد توليفات اللقاحات حتى يتوفَّر مزيد من البيِّنات بشأنها".

منظمة الصحة العالمية خلط لقاحات كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا كوفيد19

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