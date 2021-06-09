أول تعليق من الصحة العالمية بشأن "خلط لقاحات كورونا" لزيادة المناعة

كتب - أحمد جمعة:

علقت منظمة الصحة العالمية، على الجدل الدائر بشأن إمكانية خلط لقاحات كورونا لزيادة المناعة التي تتيحها هذه اللقاحات.

وقالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاليًّا بيانات عن فاعلية نظام "الخلط والتوليف".

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا.

وأضافت: "لقد قُيمت لقاحات كوفيد-19 المُدرَجة في قائمة المنظمة للقاحات المستعمَلة في حالات الطوارئ بصفتها نظما وحيدة المنتج، ومن ثَم لا يمكننا تأييد توليفات اللقاحات حتى يتوفَّر مزيد من البيِّنات بشأنها".