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وزير الدفاع يغادر إلى الأردن لحضور احتفال 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

01:49 م الأربعاء 09 يونيو 2021
وزير الدفاع يغادر إلى الأردن لحضور احتفال 100 عام على تأسيس الدولة الأردنية

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية.

تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والأردن واستمراراً لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأردنية.​

الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع تأسيس الدولة الأردنية الأردن

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