"الإنتاج الحربي" تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، اليوم الأربعاء، الدكتور ماركوس ديجوت، سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية، والوفد المرافق له؛ لمناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك.

جاء ذلك في حضور كل من دكتور صلاح سليمان جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس طارق بكر رئيس قطاعات سلاسل الإمداد، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي، بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبَين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات؛ والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين في ظل التقارب في وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتَين، والتي تشهد تطورًا في دفع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن.

وتناول اللقاء مناقشة موضوعات التعاون التي يمكن التعاون بها مع الشركات البرازيلية العاملة في مجالات التصنيع العسكري والمدني؛ خصوصًا تصنيع أسطوانات الغاز "CNG" للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وخط إصلاح وعمرة محركات "MWM"، كما تم توجيه الدعوة إلى الشركات البرازيلية للمشاركة في معرض السلاح الدولي "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على قيام وفد من وزارة الدفاع البرازيلية بزيارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)؛ للاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والبشرية وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.