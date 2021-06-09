رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي.