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الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن بعض السجناء

01:26 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الحكومة توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن بعض السجناء

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، في إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.

مصطفي مدبولي السجناء الحكومة مجلس الوزراء عيد الأضحى المبارك

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