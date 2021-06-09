الحكومة توافق على طلب الكهرباء بالتفاوض مع "أكواباور" السعودية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O ، بقرية هنادي بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لآخر الأسعار.

كما وافق المجلس، على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.