Masrawy logo white

الحكومة توافق على طلب الكهرباء بالتفاوض مع "أكواباور" السعودية

01:22 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الحكومة توافق على طلب الكهرباء بالتفاوض مع "أكواباور" السعودية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن السير في إجراءات التفاوض مع شركة "أكواباور" السعودية لاستبدال مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2250 ميجاوات، بنظام B.O.O ، بقرية هنادي بمحافظة الأقصر، إلى مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وفقاً لآخر الأسعار.

كما وافق المجلس، على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة، لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.

مجلس الوزراء السعودية شركة كواباور محطة توليد الكهرباء

الخبر التالى:

استثماراته تخطت ١٧٠ مليار جنيه.. برلماني يتقدم بمشروع قانون عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا