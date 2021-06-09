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الوزراء يوافق على اتفاق تمويل من بنك التنمية الأفريقي لتحديث سكك حديد مصر

01:20 م الأربعاء 09 يونيو 2021
الوزراء يوافق على اتفاق تمويل من بنك التنمية الأفريقي لتحديث سكك حديد مصر

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر.

ويهدف مشروع تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبي في القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.

مصطفي مدبولي سكك حديد مصر بنك التنمية الأفريقي مجلس الوزراء

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