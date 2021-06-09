Masrawy logo white

بعد القرى.. هل ينطبق خصم الـ 25% في مخالفات البناء على المدن؟

01:18 م الأربعاء 09 يونيو 2021
بعد القرى.. هل ينطبق خصم الـ 25% في مخالفات البناء على المدن؟

مخالفات البناء - أرشيفية

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، موقف تطبيق قرار خصم 25% من قيمة مخالفة البناء بالنسبة للريف والمدن.

وقال قاسم، لمصراوي، إن القرار يسري على مخالفات البناء في القرى والمدن.

وبسؤاله حول مدى سريانه على المدن، أضاف متحدث الوزارة: طبعا هذا قرار رئيس مجلس الوزراء.

توفير ربع ثمن المخالفة.. احصل على 25% خصمًا على مخالفات البناء بهذه الطريقة

​ويحصل المواطن صاحب مخالفة البناء على خصم بقيمة 25% من ثمن المخالفة في حالة السداد الفوري.

مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية المدن الريف

الخبر التالى:

الوزراء يوافق على اتفاق تمويل من بنك التنمية الأفريقي لتحديث سكك حديد مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا