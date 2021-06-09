بعد القرى.. هل ينطبق خصم الـ 25% في مخالفات البناء على المدن؟
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، موقف تطبيق قرار خصم 25% من قيمة مخالفة البناء بالنسبة للريف والمدن.
وقال قاسم، لمصراوي، إن القرار يسري على مخالفات البناء في القرى والمدن.
وبسؤاله حول مدى سريانه على المدن، أضاف متحدث الوزارة: طبعا هذا قرار رئيس مجلس الوزراء.
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ويحصل المواطن صاحب مخالفة البناء على خصم بقيمة 25% من ثمن المخالفة في حالة السداد الفوري.
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