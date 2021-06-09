بعد القرى.. هل ينطبق خصم الـ 25% في مخالفات البناء على المدن؟

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، موقف تطبيق قرار خصم 25% من قيمة مخالفة البناء بالنسبة للريف والمدن.

وقال قاسم، لمصراوي، إن القرار يسري على مخالفات البناء في القرى والمدن.

وبسؤاله حول مدى سريانه على المدن، أضاف متحدث الوزارة: طبعا هذا قرار رئيس مجلس الوزراء.

توفير ربع ثمن المخالفة.. احصل على 25% خصمًا على مخالفات البناء بهذه الطريقة

​ويحصل المواطن صاحب مخالفة البناء على خصم بقيمة 25% من ثمن المخالفة في حالة السداد الفوري.