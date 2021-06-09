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مدبولي: إنتاج أول عبوة سينوفاك بمصر الأسبوع المقبل

12:20 م الأربعاء 09 يونيو 2021
مدبولي: إنتاج أول عبوة سينوفاك بمصر الأسبوع المقبل

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يحرص يومياً على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا توافر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التي تصل تباعاً، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت مدبولي، في بيان، إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الذي يتم تصنيعه في مصر حالياً، متوجهاً بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سينوفاك المستلزمات الطبية

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