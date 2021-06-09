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وزارة الآثار تصدر قرارات عاجلة بغلق 42 فندقاً ومطعما سياحيا لهذا السبب

12:19 م الأربعاء 09 يونيو 2021
وزارة الآثار تصدر قرارات عاجلة بغلق 42 فندقاً ومطعما سياحيا لهذا السبب

الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، غلق 25 فندقاً و17 مطعماً سياحياً مخالفين، وتطبيق غرامة فورية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها المستمر على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية ومدي التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، قامت الوزارة بايفاد لجان سرية للمرور على هذه المنشآت على مستوى الجمهورية.

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان رصدت خلال عملية المرور والتفتيش مخالفة عدد ٢٥ فندقاً بمحافظات البحر والأحمر وجنوب سيناء والقاهرة وعدد ١٧ مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجرءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية بغلقها لمدة أسبوع وغرامة ٤ آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد العاصي، أن هذه اللجان ستواصل بصفة مستمرة المرور على المنشآت الفندقية والسياحية لرصد أية مخالفات واتخاذ ما يلزم قانونا.

الدكتور خالد العناني وزارة السياحة والآثار غلق فندق غرامة فورية

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