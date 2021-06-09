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هدم غرف ومراجعة تصاريح.. رئيس جهاز ٦ أكتوبر يتفقد سير العمل بالأحياء ومحاور الطرق

12:12 م الأربعاء 09 يونيو 2021
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كتب-محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بعدة مناطق بالمدينة، شملت (السياحية الشمالية الأولى، السياحية الشمالية الثانية، السياحية الشمالية الثالثة، وطريق جمال عبدالناصر).

وخلال الجولة، وجه النجار، بهدم غرف عشوائية بالسياحية الشمالية الأولى ومراجعة تصاريح أعمال الصب بالمنطقة السياحية الشمالية، كما تم ضبط خلاطتين ومعدات أخرى لمخالفة العمل بتصاريح منتهية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز، سير العمل بعدد من الأحياء والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والإدارات المختصة.

وتفقد النجار، ومرافقوه، الأحياء من الأول حتى السادس، والطريق الأوسطى، ومنطقة أبوالوفا شماليات، وطريق جمال عبدالناصر، وشدد على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، واستمرار المتابعة والرصد لأى مخالفة وإزالتها على الفور.

المهندس عادل النجار محاور الطرق مدينة 6 أكتوبر المنطقة السياحية الشمالية

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