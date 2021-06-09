Masrawy logo white

لجنة لمعرفة الأسباب.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار بنها

11:50 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
لجنة لمعرفة الأسباب.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار بنها

خروج قطار عن القضبان

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 163 روسي أسوان/ الإسكندرية في محطة بنها، والتي يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الإتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة ولا يوجد إصابات أو تلفيات وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها وقد تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.

"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

وجدير بالذكر أنه يتم تعديل السكك بالمحطة ابتداء من يوم 25/5/2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة/ الإسكندرية.

خروج قطار عن القضبان السكك الحديد قطار أسوان الإسكندرية محطة بنها

الخبر التالى:

قرار جمهوري باعتبار صندوق تكريم الشهداء له طبيعة خاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصل لـ45 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد وهذا موعد انكسارها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا