لجنة لمعرفة الأسباب.. السكة الحديد تصدر بيانا بشأن حادث قطار بنها

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 163 روسي أسوان/ الإسكندرية في محطة بنها، والتي يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الإتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة ولا يوجد إصابات أو تلفيات وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها وقد تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.

"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

وجدير بالذكر أنه يتم تعديل السكك بالمحطة ابتداء من يوم 25/5/2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة/ الإسكندرية.