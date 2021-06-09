البيئة تكثف أنشطتها التوعوية بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بقنا وأسيوط

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية لرفع ونشر الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع المختلفة بقنا وأسيوط.

عقد فريق التوعية بفرع أسيوط ندوة توعوية بمركز شباب قرية بنى زيد مركز الفتح بمشاركة عدد من أهالى القرية والشباب والطلائع حيث تم الحديث حول أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص الآمن من المخلفات، إضافة الى التوعية بأهمية الحد من استخدام البلاستيك وخطورته على الصحة والبيئة والتعريف بيوم البيئة العالمى وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

كما تم تنفيذ ندوة توعية بيئية بمقر الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بقرية البورة للرائدات الريفيات بالجمعية تم خلالها إلقاء الضوء عن أهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

ونفذت وحدة المرأة وإدارة التوعية بفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم ندوة تثقيفية عن يوم البيئة العالمي وذلك بمقر جمعية الآفاق العليا وخدمة المجتمع والبيئة بالفيوم، كما تم المشاركة بتنفيذ ورشة عمل فنية عن إعادة تدوير المخلفات بالمنزل لتحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المتاحة والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات من الورق والكرتون والبلاستيك فى صنع أشياء ذات قيمة فنية وجمالية، حيث شارك فى الورشة عدد 20 من الرائدات البيئيات والمتطوعات بالجمعية.

كما شارك فريق التوعية بفرع جهاز شئون البيئة بقنا ضمن الأنشطة الصيفية لإدارة رياض طفل المستقبل بالهدايات بقرية الزوايدة بمدينة نقادة بندوة وورشة عمل بعنوان "ازرع شجرة وحافظ على البيئة" شارك فيها 50 طفلا من المرحلة الابتدائية.

وتم خلال الندوة التوعوية تقديم عرض مبسط للأطفال للتعريف بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو كل عام، ونشر الوعي البيئي لعدد من السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لفن الأوريجامي "فن طي الورق" للأطفال لتدريبهم على كيفية استغلال الورق وعمل أشكال مختلفة من خلال هذا الفن مثل الأشجار والطيور والحيوانات ولعب الأطفال وغيرها من الأشكال الرائعة للعمل على إكساب الأطفال مهارات فن طي الورق، وحث الأطفال على تحسين سلوكياتهم البيئية حرصاً على تربية النشء على المفاهيم البيئية السليمة لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.