وزيرا الخارجية والرى يغادران بطائرة خاصة إلى السودان لبحث ملف سد النهضة

كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة، الدولي صباح اليوم الأربعاء، سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، متوجهين على رأس وفد بطائرة خاصة إلى الخرطوم في زيارة إلى السودان، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي.

وكان وزير الري قد أكد أن أي فعل يتم اتخاذه، دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، وبدون التنسيق مع دولتي المصب هو فعل أحادي مرفوض.

وقال عبدالعاطي خلال لقاء مع نواب محافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية، مؤكدًا حرص مصر على استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

يذكر أن آخر جولة مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول السد الإثيوبي تمت في أبريل الماضي، وكانت في الكونغو الديمقراطية إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، وذلك طبقًا لبيان وزارة الخارجية حيث صرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، إذ رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأكدت الخارجية أن إثيوبيا رفضت كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى، التي طرحتها مصر وأيدها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، وذلك حسب الدبلوماسي المصري.​