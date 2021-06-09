"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن تفاصيل خروج عربتان بالقطار الروسي رقم ١٦٣ "أسوان - الإسكندرية" من قضبان السكة الحديد، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لمصراوي، إن الواقعة كانت في منطقة تطوير بمحطة بنها "منطقة عمل فك ارتباط تطوير نظم إشارات"، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأوضح المصدر، أنه تم الدفع بأوناش من السكة الحديد لرفع العربيتين، وعودة الحركة، مؤكدًا على انتظام حركة القطارات.​