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"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

10:30 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
"منطقة عمل".. تفاصيل خروج قطار عن القضبان بمحطة بنها

خروج قطار عن القضبان

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، عن تفاصيل خروج عربتان بالقطار الروسي رقم ١٦٣ "أسوان - الإسكندرية" من قضبان السكة الحديد، صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لمصراوي، إن الواقعة كانت في منطقة تطوير بمحطة بنها "منطقة عمل فك ارتباط تطوير نظم إشارات"، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

وأوضح المصدر، أنه تم الدفع بأوناش من السكة الحديد لرفع العربيتين، وعودة الحركة، مؤكدًا على انتظام حركة القطارات.​

خروج قطار عن القضبان قطار محطة بنها السكة الحديد

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