Masrawy logo white

أسابيع قبل العمل رسميًا .. مطار برنيس الدولي يسع 8 طائرات ويخدم 600 راكب في الساعة

08:08 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
أسابيع قبل العمل رسميًا .. مطار برنيس الدولي يسع 8 طائرات ويخدم 600 راكب في الساعة

مطار برنيس الدولي

كتب - محمد عبيد

يدخل مطار برنيس الدولي خلال الأسابيع المقبلة ضمن منظومة المطارات المصرية، ليكون أحدث وليد داخل قطاع الطيران المدني النصري، وهو ضمن الخمسة مطارات التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة النقل الجوي ، ويعد مطار برنيس من المطارات الواعده في تنشيط حركة السياحة ، الوافدة إلى مصر نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية ، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمطار برنيس الدولي ، وذلك أثناء افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، واستمع خلالها إلى شرح مُفصَّل على ماكيت للمطار ، تضمَّن كافة المراحل الإنشائية والتنفيذية، كما تفقَّد عددًا من الصالات والطاقة الاستيعابية التي يتميز بها المطار، الذي تم تصميمه في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.

يتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول ٣٦٥٠ مترًا وعرض ٦٠ مترًا، وترمك مدني يسع نحو ٨ طائرات، وصالة ركاب بسعة ٦٠٠ راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع ٥٨ مترًا، و٤٧ منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا، بتكلفة تصل الي حوالي ٢,٣١٠ مليار جنيه، وله أهمية كبرى نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من مقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر.

استقبل مطار برنيس الدولي أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران منذ يومين، وعلى متنها 60 راكبًا، حيث نظمت إدارة المطار، استقبالاً خاصًا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة، تعبيرًا عن الاحتفال بوصول أول رحلة تهبط على أرض المطار.

وفور انضمام المطار وافتتاحه رسميًا تبدأ وزارة الطيران المدني في استقبال طلبات تشغيل رحلات جوية له لمختلف شركات الطيران، ومن المتوقع أن يستقبل رحلات من مختلف دول العالم، خاصةً مع ما تزخر به منطقة البحر الأحمر من مقاصد سياحية مختلفة.

مطار برنيس الدولي منظومة المطارات المصرية قطاع الطيران السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا