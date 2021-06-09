مطور عقاري: 20% زيادة في أسعار العقارات وسببين لعدم الاستفادة من التمويل العقاري

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد العسال، المطور العقاري والرئيس التنفيذي لشركة مصر إطاليا، إن أسعار العقارات ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراح بين 15% لـ20% لعدة أسباب، أهمها ارتفاع أسعار مواد البناء في الفترة الأخيرة، وزيادة القدرة الشرائية خلال النصف الثاني من 2021.

وأضاف العسال، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تراجع الفوائد البنكية وشهادات الاستثمار، سيعمل على زيادة الاستثمار في العقارات، وبالتالي زيادة الطلب على شراء ما يجعل الأسعار ترتفع.

وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات سيكون ملموسًا أكثر مع بداية العام المقبل، لافتًا إلى أن الشركة لم تعلن عن تطبيق أي زيادة في الأسعار خلال الفترة المتبقية من 2021، وسيتم الزيادة من بداية العام المقبل.

وعن مبادرة البنك المركزي الجديدة والخاصة بالتمويل العقاري، قال العسال إن الشركات التي ستستفيد من هذه المبادرة التي لديها مخزون من الوحدات كامل التشطيب ولم يباع في الفترات السابقة.

وتابع: شروط المبادرة لا تنطبق على أي وحدات لدينا حيث يتم بيع كل الوحدات قبل تنفيذها، كما أن الحدود السعرية للوحدات تتخطى الأسعار الموجودة في المبادرة الجديدة والتي تصل لمليون و400 ألف.

وأشار إلى أن سعر المتر في مشروع ﭬينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة سجل 13 ألف جنيه خلال الفترة الحالية التس تشهد طرح مرحلتين جديدتين من المشروع.​