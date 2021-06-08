العقوبات تصل للغلق.. "السياحة" تعلق على واقعة طرد "فتاة العباية" من كافيه بالتجمع

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع دخول المواطنين بالزي المناسب الذي يراعي الآداب العامة.

يأتي ذلك تعليقا على الواقعة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لفتاة تشتكي فيه من واقعة طردها من كافيه بالتجمع الخامس بسبب ارتدائها الحجاب والعباءة.

وأضافت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، والذي يذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث من منع سيدة لارتداءها "عباية" من التواجد بأحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس هو خارج عن المألوف، ولابد على السيدة التي تعرضت لهذه الموقف التواصل مع وزارة السياحة على الخط الساخن.

وأشارت إلى أنه في حالة إثبات صحة البلاغ سيتم اتخاذ إجراءات والتي تبدأ بالتحقيق مع صاحب المنشأة، بالإضافة إلى إجراء الجزاء القانوني عليه طبقًا لطبيعة الحالة، إذ أن الجزاء من الممكن أن يكون غلق مؤقت أو سحب تراخيص أو غلق وإيقاف تام.