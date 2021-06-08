برلماني: إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية انتصار كبير للمواطن

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالحميد، إن موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية انتصار كبير للمواطن لأنه سوف يغطي تكاليف حالات الكوارث والأزمات والأوبئة، والحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة بشكل كبير لصالح المواطنين.

وأوضح النائب، في بيان اليوم، أن مشروع القانون جاء في ضوء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رفع كفاءة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غير منتظمة أي أعباء إضافية، بجانب وجود آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.

وأضاف، أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ميزة كبيرة حيث تؤول إليه كل صناديق الوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الصناديق ظهرت أهميتها في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، وكذلك بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية والتصدي للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.