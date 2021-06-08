"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 100 ألف طن زيت خام

القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 100 ألف طن زيت خام صب مستورد منها 60 ألف طن زيت صويا خام و40 ألف طن زيت عباد خام.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الوصول في الفترة من 1 إلى 20 أغسطس القادم.