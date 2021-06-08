بروتوكول ومعارض.. وزير السياحة يلتقي سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

القاهرة - مصراوي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين مصر والأردن.

واستهل العناني اللقاء بتهنئة السفير على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن تأتي في مكانة متقدمة بين الاسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الاردنية الهاشمية بالقاهرة على أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالاردن علاقات قوية، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية إستغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما. كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحى بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.