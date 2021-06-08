تنصيب المطران سامي فوزي رئيسًا للكنيسة الأسقفية في مصر

القاهرة - أ ش أ:

احتفلت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، اليوم الثلاثاء، بتنصيب المطران سامي فوزي رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانا لإبراشية مصر على يد المطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الذي تفرغ للخدمة الروحية، حيث أجريت مراسم تسليم وتسلُم وسط أجواء من الود والمحبة.

وقال الدكتور سامي فوزي - في خطاب تنصيبه - إن "الكنيسة خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، وتخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، وسوف تستمر الكنيسة في دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوي الهمم، كما تهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية، والتي تضع نصب عينيها تنمية المجتمع بما يحقق الرخاء لأفراده".

وأضاف "الكنيسة تحظى بتشجيع الدولة المصرية في عملية بناء الإنسان، وهو ما نراه واضحا في العمل الدؤوب للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود إلى التنمية الشاملة".

وحضر حفل التنصيب مجموعة من رؤساء أساقفة الكنيسة الإنجليكانية حول العالم، من بينهم: جوسيا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية، وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان، وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الإنجليكانية بأمريكا الشمالية.