Masrawy logo white

نائب وزير الآثار يبحث مع سفير رواندا تعزيز التعاون بقطاع السياحة

08:56 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
نائب وزير الآثار يبحث مع سفير رواندا تعزيز التعاون بقطاع السياحة

غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار

القاهرة - أ ش أ:
بحثت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع السفير ألفريد جاكوبا كاليسا سفير دولة رواندا بالقاهرة سبل التعاون في مجال السياحة.

وأشارت غادة شلبى إلى لقائها مع سفراء الدول الأفريقية الأسبوع الماضي على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا حيث أكدت في كلمتها خلال هذا اللقاء على ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق صالح هذه الدول والرخاء لشعوبها.

وأكدت خلال الاجتماع، أن مصر لديها العديد من المقومات السياحية وتمتاز بتنوع منتجها السياحي الفريد الذي يشمل السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.

وقالت شلبي إن الدول الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات والمقومات التي تميز كل دولة عن الأخرى، وأن التكامل بين هذه الدول سيؤدي إلى جذب مزيد من الحركة السياحية إليها.

من جانبه، أشاد السفير الرواندي بمقترح التكامل بين الدول الأفريقية في مجال السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية تشمل أكثر من مقصد سياحي أفريقي مما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة السياحة الوافدة لهذه المقاصد.

وأعرب عن سعادته بإقامته في مصر، مشيرا إلى أن رواندا بها أربعة متاحف؛ معربا عن رغبة الجانب الرواندى في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال تطوير المتاحف.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الاثار غادة شلبي سفير رواندا قطاع السياحة ألفريد جاكوبا كاليسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا