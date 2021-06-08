نائب وزير الآثار يبحث مع سفير رواندا تعزيز التعاون بقطاع السياحة

القاهرة - أ ش أ:

بحثت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع السفير ألفريد جاكوبا كاليسا سفير دولة رواندا بالقاهرة سبل التعاون في مجال السياحة.

وأشارت غادة شلبى إلى لقائها مع سفراء الدول الأفريقية الأسبوع الماضي على هامش الاحتفال بيوم أفريقيا حيث أكدت في كلمتها خلال هذا اللقاء على ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق صالح هذه الدول والرخاء لشعوبها.

وأكدت خلال الاجتماع، أن مصر لديها العديد من المقومات السياحية وتمتاز بتنوع منتجها السياحي الفريد الذي يشمل السياحة الثقافية والترفيهية والرياضية وغيرها.

وقالت شلبي إن الدول الأفريقية لديها العديد من الإمكانيات والمقومات التي تميز كل دولة عن الأخرى، وأن التكامل بين هذه الدول سيؤدي إلى جذب مزيد من الحركة السياحية إليها.

من جانبه، أشاد السفير الرواندي بمقترح التكامل بين الدول الأفريقية في مجال السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية تشمل أكثر من مقصد سياحي أفريقي مما سيكون له مردود إيجابي كبير على زيادة السياحة الوافدة لهذه المقاصد.

وأعرب عن سعادته بإقامته في مصر، مشيرا إلى أن رواندا بها أربعة متاحف؛ معربا عن رغبة الجانب الرواندى في الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال تطوير المتاحف.