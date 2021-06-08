أسعار ونظم سداد.. كيف تحجز وحدة في مشروع "نور"؟ (5% خصم أول أسبوع)



كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت منافذ حجز وبيع وحدات مدينة نور الجديدة والتي تقع أمام العاصمة الإدارية، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، إقبالاً جماهيريًا خلال اليوم الأول من بدء حجز المشروع.

كانت مجموعة طلعت مصطفى، دشنت مشروع نور بحدائق العاصمة، الأحد الماضي، والذي يقع المشروع على مساحة 5 آلاف فدان ويطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وينشر مصراوي أسعار الوحدات السكنية والفلل في المشروع والتي جاءت على النحو التالي:

تتراوح مساحات الشقق في مدينة نور من 61 مترًا حتى 230 مترًا، والعمارة عبارة عن أرضي و7 أدوار، ويبدأ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعد 5 سنوات، ويسلم المشروع كامل التشطيب للشقق السكنية.

أسعار الشقق:

سجلت الشقة الـ61 مترًا نحو مليون و883 ألف جنيه، حيث يتم سداد دفعة حجز 52,350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز بقيمة 52 ألف جنيه، بقسط شهري يصل لمدة 15 سنة بقيمة 5,275 جنيه، كما يتم سداد 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة دفعة بقيمة 52,350 جنيه.

أما الشقة الـ84 مترا سجلت 2 مليون و387 ألف جنيه، حيث يتم سداد دفعة حجز 66.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز، 66.350 جنيه، والقسط الشهري لمدة 15 سنة 6685 جنيه.

كما يتم سداد 15 دفعة دفعة سنوية تسدد كل سنة بقيمة 66 ألف و350 جنيه جنيه.

ووصل سعر الشقة الـ 120 مترًا نحو 2 مليون و996 ألف، ودفعة حجز تصل لـ 83,300 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز: 83,300 جنيه.

أما القسط الشهري لمدة 15 سنة فهو 8,390 جنيه، بجانب 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة دفعة بقيمة 83,300 جنيه.

أسعار الفيلات:

تبدأ مساحات الفيلات من 195 مترا كوارتر فيلا وحتى 370 متر ستاند الون فيلا، واسعار التوين هاوس تبدأ من 2.5 مليون جنيه بينما سعر الفيلا المستقلة يبدأ من 6 مليون جنيه بنفس نظام تقسيط الشقق على 15 سنة.

تضم مدينة نور نادي رياضي إجتماعي على مساحة 90 فدانا، ويبلغ سعر اشتراك النادي 80 ألف جنيه للأسرة المكونة من زوج وزوجة فقط، و120 ألف للأسرة المكونة من 3 أفراد و 160 الف للاسرة المكونة من 4 أفراد، ويزيد 40 ألف جنيه على كل فرد زيادة على العضوية.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تصريحات تليفزيونية على هامش تدشين مشروع نور، إن المواطن يمكنه تملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم أقل من 38 ألف جنيه وقسط شهري أقل من 3800 جنيه، لوحدات تبدأ من 68 مترًا فما فوق بالمشروع، بناء على دراسات سوقية قوية قامت بها الشركة.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مدينة نور ستكون أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي، ويتم اتاحة أنظمة سداد تحقق هذا الهدف.

وأضاف أن مشروع مدينة نور المنفذة في مدينة حدائق العاصمة تستهدف توفير منتج عقاري بأطول فترة سداد ممنوحة في السوق المصري لفترة تصل إلى 15 عام، منوهًا أن أسعار الوحدات السكنية بنور ستكون أقل من مدينتي.

وأوضح أن نجاح أي مدينة يتطلب توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وسيتم فتح باب الحجز خلال الأسبوع الجاري، وهناك آلية للطرح أول 35 يوم من طرح المشروع فالمواطن الذي يحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة.

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