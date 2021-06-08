الإعلاميين تطرح وحدات سكنية لأعضائها على مستوى الجمهورية

كتب- مصراوي:

وقع النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة في ضوء البروتوكول المبرم في جميع أنحاء الجمهورية وذلك طبقًا للشروط المعمول بها في الصندوق والتي حددتها الدولة في شأن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وكذا الاستثماري.

يأتي هذا البروتوكول الأول من نوعه من حيث التعاون الدائم ليكون جسرًا واصلًا بين النقابة والصندوق طوال الوقت يمكن للنقابة بموجبه إجراء إعلانات متعاقبة للمنتمين لها بعد التنسيق مع الصندوق لتوفير الوحدات السكنية دون الحاجة لتوقيع بروتوكولات جديدة أو إبرام اتفاقات أخرى وذلك وفق للشروط والضوابط العامة رفق هذا الإعلان.

