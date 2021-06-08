Masrawy logo white

الإعلاميين تطرح وحدات سكنية لأعضائها على مستوى الجمهورية

08:04 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الإعلاميين تطرح وحدات سكنية لأعضائها على مستوى الجمهورية

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

كتب- مصراوي:

وقع النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة في ضوء البروتوكول المبرم في جميع أنحاء الجمهورية وذلك طبقًا للشروط المعمول بها في الصندوق والتي حددتها الدولة في شأن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وكذا الاستثماري.

يأتي هذا البروتوكول الأول من نوعه من حيث التعاون الدائم ليكون جسرًا واصلًا بين النقابة والصندوق طوال الوقت يمكن للنقابة بموجبه إجراء إعلانات متعاقبة للمنتمين لها بعد التنسيق مع الصندوق لتوفير الوحدات السكنية دون الحاجة لتوقيع بروتوكولات جديدة أو إبرام اتفاقات أخرى وذلك وفق للشروط والضوابط العامة رفق هذا الإعلان.

نقيب الإعلاميين طارق سعدة الوحدات السكنية صندوق الاسكان الاجتماعي التمويل العقاري

الخبر التالى:

"رياضة النواب" لوزارة الشباب: الفلوس المحصلة من مراكز الشباب بتروح فين؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا