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هيئة الطاقة الذرية تكرم علماءها الحاصلين على جوائز الدولة وبراءات اختراع

07:20 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
هيئة الطاقة الذرية تكرم علماءها الحاصلين على جوائز الدولة وبراءات اختراع

الدكتور عمرو الحاج

كتب- مصراوي:

كرمت هيئة الطاقة الذرية عددًا من علمائها وشباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة وبراءات اختراع، وذلك في احتفالية بمقر الهيئة بمدينة نصر.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج - في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تذخر بالعديد من العلماء المتميزين في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأن تلك الجهود المتميزة تصب في خدمة المجتمع، والتي يتضافر فيها البحث العلمي مع تطبيقاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر ويلقي الضوء على أهمية البحوث العلمية النووية.

وكرمت الهيئة الدكتور سمير باشا إسكندر والدكتور نادر خليل غطاس بقسم النظائر المشعة والدكتور السيد محمد كمال المغربي بقسم الطبيعة النووية في مركز البحوث النووية لحصولهم على براءات اختراع في مجالات تخصصاتهم، والدكتور غريب السيد الصياد بقسم البحوث الدوائية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية البيولوجية لعام 2020.

هيئة الطاقة الذرية عمرو الحاج جوائز الدولة براءات اختراع

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