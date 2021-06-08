وزير الطيران يبحث مع سفير الإمارات التعاون في مجال النقل الجوي

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كتب - محمد عبيد:

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، على العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات خاصة في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، السفير الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم

لدى جامعة الدول العربية، وسيف محمد السويدي مدير الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.

وتناول اللقاء - وفقا لبيان وزارة الطيران - الجهود المشتركة بين مصر والإمارات العربية المتحدة لدعم وتنشيط الحركة الجوية، وكذا تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران بين البلدين.

واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات الطيران المدني، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى تجربة دولتي مصر والإمارات في احتواء أزمة كورونا وتداعياتها، وما قاموا به من جهود لتعافي قطاع الطيران بهما، بالإضافة إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة إلى بلادهم في ظل تداعيات هذه الأزمة.