البابا تواضروس يبحث مع الأسقف العام عددًا من الأمور الرعوية

البابا تواضروس يبحث مع الأسقف العام عددًا من الأمو

القاهرة - مصراوي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري، حيث عرض عليه بعض أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما استقبل البابا تواضروس اليوم الأنبا إرميا الأسقف العام، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة عدد من موضوعات الخدمة.