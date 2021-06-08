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البابا تواضروس يبحث مع الأسقف العام عددًا من الأمور الرعوية

05:49 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
البابا تواضروس يبحث مع الأسقف العام عددًا من الأمور الرعوية

البابا تواضروس يبحث مع الأسقف العام عددًا من الأمو

القاهرة - مصراوي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانه بالبراري، حيث عرض عليه بعض أمور الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

كما استقبل البابا تواضروس اليوم الأنبا إرميا الأسقف العام، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة عدد من موضوعات الخدمة.

البابا تواضروس الأنبا ماركوس أسقف دمياط

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