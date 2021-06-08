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نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقتي السويقة والشونة بالصف

05:37 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
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القاهرة - مصراوي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه العميد علي عبدالله رئيس مركز ومدينة الصف، منطقة السويقة والشونة بمدينة الصف، في إطار متابعة مشروعات حياة كريمة لتطوير منطقة السويقة بمدينة الصف لإنشاء سوق حضاري لائق لاستيعاب جميع الباعة الجائلين بهدف توفير فرص عمل ومنع التكدسات والازدحام بمدينة الصف.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من أهالي المدينة للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى المدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) الجاري تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح لدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها بالمواعيد المحددة لها، والقضاء على الأسواق العشوائية.

الشونة السويقة الصف إبراهيم الشهابي

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