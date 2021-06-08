Masrawy logo white

نائبة بالتنسيقية تطلب ضم ضحايا الإرهاب في ليبيا إلى صندوق تكريم الشهداء المصري

05:16 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
نائبة بالتنسيقية تطلب ضم ضحايا الإرهاب في ليبيا إلى صندوق تكريم الشهداء المصري

النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ

تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة، لضم ضحايا العمليات الإرهابية بليبيا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم.

وتمت مناقشة الاقتراح مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق أسامة الجندي، وبحضور رئيس مجلس إدارة صنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذي للصندوق.

وأوضح رئيس الصندوق أنه تم بالفعل ضم ٢٠ شخصًا من ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا إلى الصندوق منذ نوفمبر ٢٠٢٠ بقرار من رئيس الوزراء.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمقترح النائبة هيام فاروق، ودعمها خروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع على أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

مجلس الشيوخ هيام فاروق تنسيقية شباب الأحزاب ضحايا الإرهاب ليبيا

الخبر التالى:

الهجرة: حريصون على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لبناء الإنسان المصري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:1.8 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج حتى الربع الثالث

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا