نائبة بالتنسيقية تطلب ضم ضحايا الإرهاب في ليبيا إلى صندوق تكريم الشهداء المصري

تقدمت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، باقتراح برغبة، لضم ضحايا العمليات الإرهابية بليبيا إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأُسرهم.



وتمت مناقشة الاقتراح مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة الفريق أسامة الجندي، وبحضور رئيس مجلس إدارة صنوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمدير التنفيذي للصندوق.



وأوضح رئيس الصندوق أنه تم بالفعل ضم ٢٠ شخصًا من ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا إلى الصندوق منذ نوفمبر ٢٠٢٠ بقرار من رئيس الوزراء.



وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بمقترح النائبة هيام فاروق، ودعمها خروج اجتماع اللجنة بأفضل نتائج تعود بالنفع على أسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.