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ما الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر؟

05:00 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
ما الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح من بيت الزكاة والصدقات بالأزهر؟

بيت الزكاة والصدقات المصري

كتب - محمود مصطفى:

يحرص بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع للأزهر الشريف، كل فترة على تقديم المساعدات للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.

ويكثف بيت الزكاة والصدقات أنشطته في شهر رمضان المبارك والمواسم والأعياد، لإدخال السرور على المحتاجين، طبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء.

وتتمثل المساعدات التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات المصري، في منح ومبالغ شهرية وسنوية ومع حلول الأعياد والمناسبات، فضلا عن العمليات الجراحية التي يجريها ببعض المستشفيات.

ويستعرض مصراوي، الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات ومنح من بيت الزكاة والصدقات وهي كما يلي:

1 ـ طلب مقدم باسم الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات موضح به الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب وأسرته.

2 ـ صور تحقيق الشخصية لكل أفراد الأسرة.

3 ـ صور شهادات الميلاد للأبناء.

4 ـ بيان قيد بالمراحل التعليمية للأبناء.

5 ـ صورة بيان الحالة الاجتماعية.

6 ـ صورة من التقارير الطبية.

7 ـ أصل إيصال المرافق "كهرباء ـ غاز ـ مياه".

8 ـ صورة سند شغل محل الإقامة.

9 ـ طابعة تأمينية حديثة من التأمينات الاجتماعية.

10 ـ إفادة حديثة من الشئون الاجتماعية.

11 ـ إفادة حديثة من التأمينات والمعاشات.

12 ـ إفادة حديثة من الجمعية الزراعية تفيد بحيازة زراعية من عدمه.

بيت الزكاة والصدقات المصري الحصول على مساعدات منح من بيت الزكاة الأزهر الشريف

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