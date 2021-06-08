"تنظيم الاتصالات" يكشف عن إجراءات جديدة بشأن شرائح المحمول التي لم يتم تحديث بياناتها

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة، بحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير المعلوم بيانات مستخدميها، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشأن خطوات عاجلة لتفعيل كود الإتاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة بجميع فروع شركات الاتصالات والسنترالات.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات، ووقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، إضافة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة.

ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز، والتي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات، وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.

وأكد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره الرقابي على سوق الاتصالات، يتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية، وشن حملات تفتيش؛ لضبط المخالفات، وفرض الجزاءات ذات الصلة.

وأكد رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع؛ حيث يتم وبشكل دوري عرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف إبراهيم أنه في إطار اهتمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدعم وتمكين ذوي الهمم، فقد ألزم الجهاز شركات المحمول بتطبيق الكود الهندسي الخاص بذوي الإعاقة في فروع شركات المحمول، وبالتالي سيكون هناك تسهيل في دخول ذوي الإعاقة إلى الأفرع، إضافة إلى تسهيل إنهاء معاملاتهم، موضحًا الجهود والمبادرات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال دعم وتمكين ذوي الهمم.

وناقشت اللجنة فيما يتعلق بمجال متابعة موضوعات جودة خدمات المحمول، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفي، بشأن سوء خدمة شبكة فودافون بمدينة دمنهور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن انقطاع شبكة فودافون بقرية ميت الخولي عبدالله منذ سنوات.

وقال الدكتور حسام عبدالمولى رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يجري قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذا على الطرق ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات، وتتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.

وأكد عبدالمولى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفر ترددات جديدة للشركات، كما نسق الجهاز مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة محطات المحمول، وهذه الإجراءات سوف تساعد كثيرًا في تحسين جودة الخدمات.