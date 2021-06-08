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البابا تواضروس يستقبل الراهب مقار المحرقي ويتسلم نسخة من كتابه الجديد

04:09 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
البابا تواضروس يستقبل الراهب مقار المحرقي ويتسلم نسخة من كتابه الجديد

البابا تواضروس يستقبل الراهب مقار المحرقي

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء الراهب القس مقار المحرقي، الذي قدم لقداسته نسخة من كتاب قام بتأليفه، يحمل عنوان "أيقونات لم تصنعها أيادٍ بشرية".

والكتاب من تقديم صاحبي النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

البابا تواضروس الراهب مقار المحرقي المقر البابوي بالقاهرة أيقونات لم تصنعها أياد بشرية

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