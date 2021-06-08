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رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الطوارئ الطبية

04:07 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الطوارئ الطبية

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
رفع منذ قليل المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة، يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه لم يسبق عرض القانون على مجلس الدولة، فتتم إحالته للمراجعة.


وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات.

حنفي جبالي مجلس النواب قانون الطوارئ الطبية أشرف حاتم

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