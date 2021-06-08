وزيرا الآثار والطيران يبحثان خطط النهوض بالقطاع مع عدد من المستثمرين السياحيين

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر وزارة الطيران المدني، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار حيث التقيا بعدد من المستثمرين السياحيين بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ولفيف من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث سبل التعاون من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الداخلية إلى مطارات الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية.

ورحب وزير الطيران بوزير السياحة والآثار والمستثمرين وأثنى على التعاون والتنسيق الفعال بين قطاعي الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي، مشيدا بالدور الفعال الذى تقوم به القيادة السياسية من خلال تشجيع الاستثمارات وتقديم الدعم الكامل لهم، مضيفاً بأن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التيسيرات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة السياحية والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بالتناغم والتعاون المثمر والدائم بين وزارتي الطيران والسياحة لدعم خطط الدولة في تنشيط حركة السياحة والسفر وإطلاق المبادرات المشتركة التي تساهم في تحفيز الحركة السياحية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها القطاعين نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا على مرفقي الطيران والسياحة على المستوى العالمي، مؤكداً حرص وزارة السياحة والآثار على تقديم كافة سبل الدعم للقطاع لدفع الحركة السياحية.

من ناحيتهم، وجه المستثمرون، الشكر والتقدير لوزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الوزارتين لتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي، مشيدين بالمبادرات التي قامت بها وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة مما يؤكد على مدى التكامل والتناغم بين القطاعين للنهوض بمكانة الدولة المصرية.

وخلال الإجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذا عدد من المشروعات الجديدة التي عرضها المستثمرين على الوزراء، كما تم بحث آليات تنفيذها وكذا مناقشة كافة التسهيلات من جانب وزارتي الطيران والسياحة والآثار وتذليل العقبات، وقد تم الإتفاق على وضع خطة استراتيجية لجذب أعداد كبيرة من السائحين من مختلف أنحاء العالم خاصة في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية والمقاصد السياحية.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية بصورة دورية للوقوف على أخر المستجدات ومتابعة الإجراءات مع جميع الجهات.