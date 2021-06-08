Masrawy logo white

الجريدة الرسمية تنشر 11 قانونا بعد تصديق الرئيس السيسي عليها (تفاصيل)

12:36 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر 11 قانونا بعد تصديق الرئيس السيسي عليها (تفاصيل)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 11 قانونا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وذلك على النحو التالي:

- قانون رقم 54 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة المعهد القومي للإدارة للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 55 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 56 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة المتحف المصري الكبير للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 57 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 58 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 59 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 60 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 20199/2020.

- قانون رقم 61 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 62 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 63 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2019/2020.

- قانون رقم 64 لسنة 2021، بربط حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية للسنة المالية 2019/2020.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الجريدة الرسمية موازنة المعهد القومي للإدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المتحف المصري الكبير

الخبر التالى:

تخفيضًا للتكاليف.. برلماني ينتقد تعدد مجالس الإدارة بصندوق الطوارئ الطبية

كورونا.. لحظة بلحظة

782

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

677

متعافون اليوم

268754

إجمالي الإصابات

15399

إجمالي الوفيات

197281

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا