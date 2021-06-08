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الوطنية للصحافة: استعادة 5 قطع أراضي لصالح مؤسسات قومية

11:56 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
الوطنية للصحافة: استعادة 5 قطع أراضي لصالح مؤسسات قومية

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنها تمكنت من خلال التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الحصول على موافقة لإعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة في مدينة القاهرة الجديدة ومساحتها 74.935م2 والمملوكة لمؤسسة الأهرام، وكذلك قطعتي الأرض رقمي (49.48) وجزء من قطعة الأرض رقم (5) بالمحور المركزي الصناعي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 63.632م2 والمملوكة لمؤسسة أخبار اليوم، وقطعة الأرض رقم 45 بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 24.731م2 والمملوكة لمؤسسة دار المعارف، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية عليها.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في إطار إدارك الهيئة لأهمية استثمار واستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية وتعظيم الموارد المالية لها، والعمل على إزالة المعوقات والمشكلات التي تحاصر أصول المؤسسات.

وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للدولة والحكومة وأجهزتها المعنية لحرصهم الشديد على صالح المؤسسات الصحفية القومية وتفهمهم لأهمية دورها التنويري والتثقيفي وبناء جيل واع ومثقف.

الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي مؤسسات قومية قطع أراضي

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