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درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء 9 يونيو (القاهرة 38)

11:51 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء 9 يونيو (القاهرة 38)

الطقس

كتب يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الأربعاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء حسب الموقع الرسمي للهيئة، أن الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل جنوبا، وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأشار خبر الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 38 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.​

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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