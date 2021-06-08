وزيرا التعليم العالي والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الزقازيق

كتب- داليا شبل:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء أمس، عبر الفيديو كونفرانس توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الزقازيق.

جاء لك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وذلك بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل حرم جامعة الزقازيق لتنمية مهارات طلبة وخريجي الجامعة، والشباب من محافظة الشرقية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

وفي كلمته

وأشاد عبد الغفار، في كلمته، بجهود التعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ مراكز الإبداع الرقمى بالجامعات المصرية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف استكمال تنفيذ مراكز جديدة بكل الجامعات المصرية فى كافة المحافظات لمساعدتها فى تعظيم دورها في تأهيل الطلاب على التكنولوجيا الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، ومحو الأمية الرقمية، ورفع قدرات الشباب داخل الجامعة وخارجها وتوفير فرص تعليمية وتدريبية لهم، وأشار الوزير لدور مراكز الإبداع الرقمي في تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمي، ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وكذلك تقديم خدمات لمحيطها الجغرافي، والمشاركة في جهود خدمة المجتمع وتحسين البيئة،

وأضاف الوزير، أن مراكز الإبداع الرقمي بالجامعات تساهم بشكل مباشر في نشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي في عدد من المشروعات والتي يتم تنفيذها بخطى سريعة ومنها إنشاء جامعة مصر المعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مراكز إبداع مصر الرقمية التى يتم تنفيذها وفقا لرؤية تستهدف إنشاء مركز للإبداع الرقمي بكل جامعة في مصر لإتاحة الفرص للشباب في كافة أنحاء الجمهورية في الحصول على التدريب التقنى ورعاية الفكر الإبداعي لديهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأشاد طلعت، بما تمتلكه جامعة الزقازيق ومحافظة الشرقية من كفاءات؛ مؤكدا على أن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة الزقازيق هو بداية لتعاون حقيقي ومثمر مع الجامعة فى ظل توافر العديد من المجالات المتاحة للتعاون المشترك.

ومن جانبه، أشار الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن إنشاء مركز الإبداع الرقمي بالجامعة يتماشى مع التوجه العام للدولة فى التحول الرقمى، وتأهيل الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم ، موضحًا أنه تم اختيار موقع المركز داخل الجامعة بحيث يفيد طلاب الجامعة، وكذلك الشباب والطلاب والخريجين من محافظة الشرقية، والتي يبلغ تعدادها 10 ملايين نسمة، وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل الشباب من طلاب جامعة الزقازيق وجامعات المنطقة المجاورة لسوق العمل المحلي والعالمي.

ويهدف البروتوكول إلى إقامة مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة الزقازيق بهدف تأهيل الشباب من طلبة وخريجي الجامعة وجامعات المناطق المجاورة لسوق العمل المحلي والعالمي، وإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الوعي والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفي والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات تجارية، مع وضع أولوية للمستفيدين من أبناء المجتمع الأكاديمى (طلاب، وخريجيين، وأعضاء هيئة تدريس) من جامعة الزقازيق فى إطار محاور خطط العمل المختلفة للمركز، فضلا عن تطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبموجب البروتوكول تقوم جامعة الزقازيق بتخصيص قطعة أرض بمساحة (1780) متر مربع داخل الحرم الجامعى على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير آليات إنشاء وإدارة وتشغيل المقر الدائم كمركز للتدريب والإبداع الرقمي بكفاءة.

يذكر أنه يتم تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات على ثلاث مراحل؛ ولقد تضمنت المرحلة الأولى للمشروع التشغيل التجريبى لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا؛ فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز فى كلا من الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ وجارى تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز فى محافظات إضافية حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة بنها والفيوم لإنشاء مراكز إبداع رقمي بها.

وقع بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

حضر مراسم التوقيع؛ المهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع والتدريب والالكترونيات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث.