وزيرا التعليم والهجرة يبحثان إتاحة مناهج تعليمية على تطبيق "اتكلم عربي"

كتب- مصراوي:

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وداليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، في طلب بعض الشرائح للمناهج الدراسية المصرية.

أكد الدكتور طارق شوقي التعاون المثمر والفعال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الهجرة في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار استراتيجية الدولة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وما يخص التعليم قبل الجامعي؛ للتأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان الذي تقوم عليه التنمية.

ورحب الوزير بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأشاد الوزير بالتعاون مع دار نهضة مصر في إنتاج المناهج التعليمية للغة العربية والتربية الدينية بالتوازي مع المحتوى الرقمي لها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتضافر الجهود الحكومية والتعاون المشترك والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل العمرية، والعمل في إطار مبادرة "اتكلم عربي" مع دار نهضة مصر والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية في إطار المبادرة الرئاسية، مشيدة بالمردود الجيد لهذه المبادرة.

وأشادت الوزيرة بكتاب القيم الذي طبقته وزارة التربية والتعليم على الصف الثالث الابتدائي ويحث على السلوكيات التي تدعم احترام الآخر واهتماماته ومعتقداته وخصوصياته وأفكاره.

تم خلال اللقاء دراسة توقيع برتوكول تعاون يضم كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استجابة لطلبات الأسر بالخارج لتوفير تطبيقات الكترونية للمناهج التعليمية الخاصة بالمناهج المصرية، وذلك عبر ربط المناهج الدراسية بالتطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" في مرحلته الثانية من خلال رابط يستطيع الطالب من خلاله الاطلاع على المناهج التي يرغب في دراستها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية قناة "مدرستنا" والاستفادة منها لخدمة الجاليات المصرية في الخارج، والتأكيد على استخدام المدارس الدولية لتطبيق "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية داخل وخارج مصر، وتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة وإنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، والأستاذ سمير حماد عضو المكتب الإعلامي بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.