حدث ليلًا| ضوابط جديدة للسفر لـ 6 دول .. ونائب سابق يكشف التفاصيل الكاملة لـ"مغارة علي بابا"

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197281 حتى اليوم.

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-وزير القوى العاملة يسلم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم بالشرقية والقاهرة

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بمحافظتي الشرقية والقاهرة، حيث وفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقدًا ومديرية القوى العاملة بالقاهرة 200 عقد، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في نطاق المحافظتين.

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-عضو "علمية كورونا" يكشف حقيقة تحور جديد للفيروس في تايلاند

حسم الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الجدل المثار في بعض الصحف الأجنبية والتي تحدثت عن متحور مصري موجود في تايلاند والذي أطلق عليه في البداية "المتحور التايلندي"، مؤكدًا أنه كلام مرسل وغير صحيح وليس له أية أسانيد علمية.

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-وزيرة البيئة تكشف للنواب ملامح مسودة تنظيم المخلفات الجديد

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل مسودة اللائحة التتفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، لاطلاع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب علي تفاصيلها قبل اعتمادها.

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-بحضور 3 وزراء.. تعرف على تفاصيل يوم مزدحم بلجان النواب

أقر مجلس النواب عددًا من الاتفاقيات بجلسته اليوم الاثنين، فيما شهدت اللجان حضور عدد من الوزراء خلال مناقشات ثرية، بينما شهدت اللجنة التشريعية جدلًا حول اختصاصات المحكمة الدستورية.

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-وزير الإسكان يستعرض مشروع المنظومة الذكية للتعامل مع المخالفات وإدارة العمران بالمدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استعرضوا وضع النظام المعلوماتي المكاني لإدارة العمران والحوكمة الذكية من خلال المنظومة الذكية للتعامل مع المخالفات بالمدن الجديدة، بهدف ضبط العمران، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى ضوء التحول الرقمي للدولة وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمي والشمول المالى وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الاجهزة التابعة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي تحت ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار.

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-برلماني يتهم الحكومة بالتقصير في تمويل المشروعات السياحية بالأقصر وأسوان بفائدة الـ5%

تقدم النائب الأقصري أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيرَي المالية والسياحة والآثار، اتهم فيه الحكومة بالإهمال والتقصير في تنفيذ المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل الفنادق والقرى السياحية بمحافظتَي الأقصر وأسوان من خلال استفادة مستثمري قطاع السياحة وأصحاب المنشآت والفنادق من المبالغ التي خصصها البنك المركزي بفائدة 5%؛ لتجاوز التداعيات السلبية لفيروس كورونا على القطاع السياحي.

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-وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة - مطروح

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة مشروع قطار (العين السخنة - العلمين الجديدة - مرسى مطروح).

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-الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن أعمال "المنفعة العامة"

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي منفعة عامة في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/ الزقازيق بطول 62 كيلو مترًا في نطاق محافظتي القليوبية والشرقية.

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-قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 34 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية (2019 - 2020)، بمبلغ 3 مليارات و 696 مليونا و742 ألفا و375 جنيها.

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-طلب إحاطة لوزير الرياضة.. برلماني: أين الوزارة من مافيا النصب على الشباب بالأندية الرياضية؟

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بعض الأندية الرياضية تتلاعب بأحلام الشباب؛ لجمع الملايين من الجنيهات من المال الحرام، واصفًا ذلك بالكارثة والمهزلة التي تقف أمامها وزارة الشباب والرياضة عاجزة، وتكتفي بأن تتفرج عليها.

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-تجاوزا في حق كتاب الله.. القراء تخاطب الداخلية لمنع 3 أعضاء من السفر وتحيلهم للتحقيق

أعلنت نقابة القراء، مخاطبة وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر، حول القراء الذين يتجاوزون في حق كتاب الله، بالمحافل الخاصة والعامة مهما كان أسمائهم ومراكزهم، من المنتسبين لهذه الجهات ووقفهم عن العمل والقراءة على الهواء، حتى لا يكونوا أسوة سيئة لمن يحاول تقليدهم من صغار القراء.

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-شقة الزمالك| النائب السابق خالد محمود يكشف التفاصيل الكاملة لـ"مغارة علي بابا"

كشف النائب السابق خالد محمود، الطرف الشاكي في قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا"، كواليس العثور على مقتنيات وقطع يشتبه في أثريتها داخل شقة زوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر له ضد ابن شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح.

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-السيسي يوجّه بتحمل مصر حصة الدول الأقل نموًا في "منظمة تنمية المرأة"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتورة مايا مرسي استعرضت جهود استضافة مصر للدورة الثامنة "للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل، والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين

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-السيسي يوجه بالاستعداد الجيد لاستضافة مؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

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-السيسي يوجّه بخفض زمن الإفراج الجمركي حتى المعدلات الدولية

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وفق الجدول الزمني المخطط.

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-السيسي يوجّه بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

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-انطلاق فعاليات التدريب المشترك "طويق - 2" بالمملكة العربية السعودية

انطلق التدريب المشترك "طويق- 2" الذي تجرى فعالياته على مدار عدة أيام، في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية، وقوات المظلات لمصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلاً عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

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-الصحة: لقاح "سينوفاك" فعال بنسبة 91%

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح "سينوفاك" الصيني أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة شملت (البرازيل- شيلي - تركيا- إندونيسيا- الصين -هونج كونج- الفلبين).

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-وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

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-"أوضة جوه دولاب".. مُفجر قضية "مغارة علي بابا" يتحدث لأول مرة

كشف النائب السابق خالد محمود، الطرف الشاكي في قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، كواليس العثور على مقتنيات وقطع يشتبه في أثريتها داخل شقة زوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر له ضد ابن شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح.

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-بقيمة 109 ملايين يورو.. "النواب" يوافق على قرضَين لتوصيل المياه وتطوير الصرف بريف الصعيد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۲ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ۱۰۸ ملايين يورو، الموقع بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۳.

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-تسحب الرصيد وتسرق الحساب.. حماية المستهلك يحذر من صفحة على الفيسبوك

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعه لشركة "نون" وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعى التسجيل على لينك مسابقة لها جوائز تتمثل في هواتف وساعات ولاب توب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص لمن يشترك في المسابقة يتم سحب الرصيد وسرقة الحساب الشخصي.

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-استثناءات وإجراءات.. ضوابط جديدة للسفر إلى 6 دول في ظل أزمة كورونا

اتخذت عدة دول عربية وأوروبية إجراءات جديدة تجاه المسافرين إليها، وذلك في إطار مكافحة كل دولة لجائحة كورونا، وعممت الدول هذه الإجراءات على شركات الطيران.

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-بالشراكة مع الإسكان.. "عربية للتنمية" تعلن تفاصيل تسليم وحدات "صن كابيتال"

أعلنت شركة عربية للتنميه والتطوير العمراني انه سيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروعها صن كابيتال، خلال سبتمبر المقبل، والمقام على مساحة حوالي 600 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والذي يقع في منطقة الأهرامات.

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-السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة الضغط على الحوثيين لحل الأزمة اليمنية

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، ليل الإثنين - الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار الشراكة الاستراتيجية، وسُبل تعزيزها وبالأخص في الجوانب الدفاعية إضافة إلى بحث سبل إنهاء الأزمة اليمنية عن طريق الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًا.

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-مركز المصالحة الروسي في سوريا يرصد 45 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في أدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن ارتكاب المسلحين 45 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في منطقة منع التصعيد في أدلب (شمال غربي سوريا).

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-العراق: اعتقال قيادي في تنظيم داعش بنينوي

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي غربي نينوى.

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-أمريكا تصادر ملايين الدولارات بالعملة المشفرة بعد قرصنة أوقفت خط أنابيب للوقود

صادرت الحكومة الأمريكية، اليوم الاثنين، ملايين الدولارات بالعملة المشفرة، التي تم دفعها للقراصنة بعد هجوم إلكتروني تسبب في توقف أكبر خط أنابيب للوقود في البلاد .

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-الحكومة الليبية تندد بهجوم سبها وتنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته

أعلن تنظيم "داعش" الاثنين مسؤوليته عن هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي الواقعة على بعد نحو 750 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، وأسفر عن مصرع اثنين وإصابة خمسة آخرين. فيما دان رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الهجوم ووصفه "بالإرهابي الجبان"، ونقل مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ إدانة سفارة الولايات المتحدة في ليبيا للهجوم ووصف من يقف وراءه بالقوى المصممة على تقويض الاستقرار والوحدة في ليبيا.

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