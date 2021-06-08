إحداها بمقدم 38 ألف.. 6 مشروعات حول العاصمة الإدارية بعد إطلاق مشروع "طلعت مصطفى" (أسعار ونظم سداد)

كتب- محمد عبدالناصر:

دشن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى مدينة نور والتي تقع على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة والقريبة جدا من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض مصراوي تفاصيل أهم 6 مشروعات بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، وتفاصيل الأسعار والمساحات ونظم السداد والتي جاءت على النحو التالي:

المشروع الأول وهو الأحدث، مدينة النور التي تم تدشينها بالشراكة بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المواطن يمكنه تملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم 38 ألف جنيه وقسط شهري أقل من 3800 جنيه، لوحدات تبدأ من 68 متر فما فوق بالمشروع، كما تصل مدة السداد لـ15 سنة

وأوضح أن نجاح أي مدينة يتطلب توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وسيتم فتح باب الحجز خلال الأسبوع الجاري، وهناك آلية للطرح أول 35 يوم من طرح المشروع فالمواطن الذي يحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة.

- سكن لكل المصريين:

مشروع سكن لكل المصريين، والتي تنفذه وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يقع المشروع في مدينة حدائق العاصمة والقريبة جدا من العاصمة الإدارية الجديدة، ووصل سعر الشقة الـ90 مترا 310 ألف، بينما تراوحت اسعار الوحدات الـ100 وحتى الـ120 مترا بين 470 ألف وحتى 550 ألف جنيه.

ووصل نظام السداد في سكن لكل المصريين لـ30 سنة نظام التمويل العقاري، ومن المتوقع أن يتم طرح مرحلة جديدة من المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.

- زيزينيا المستقبل:

وفي مدينة المستقبل، وهى الأقرب إلى العاصمة الإدارية، ويبعدهما عن بعض خطوات فقط، وتضم مدينة المستقبل العديد من المشروعات أهمها مشروع زيزينيا والتي تمتلكة شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري.

تتكون الوحدات في هذا المشروع من أرض و5 أدوار ومساحات تبدأ من 117 مترا حيث يضم المشروع 1800 وحدة سكنية.

وللحجز في المشروع يتم سداد 5% من قيمة الوحدة الإجمالية عند التقديم والباقي لمدة 8 سنوات، وسجل متوسط سعر المتر 12 ألف جنيه.

- كمبوند بلوم فيلدز:

يقام مشروع كمبوند بلوم فيلدز بمدينة المستقبل سيتي، وهو ملك لشركة تطوير مصر، الذي يعد من أكبر مشاريع مستقبل سيتي فهو على مساحة 410 فدان وتم تقسيم هذه المساحة على النحو التالي :-

ويوجد في كمبوند بلوم فيلدز مدينة المستقبل سيتي كل أنواع الوحدات السكنية مثل (تاون هاوس – توين هاوس – شقق – دوبليكس – فلل مستقله)، وتتكون العمارات من دور أرضي و 6 أدوار علوية. بالإضافة إلى بعض العمائر التي تتكون من دور أرضي و 4 أدوار علوية، على أن يشتمل كل دور على شقتين.

وتبدأ الأسعار داخل المشروع من مليون جنيه للوحدات التي تصل مساحتها 70 مترا، وتتصاعد الأسعار تدريجيا حتى تصل لأكثر من 4 ملايين للوحدات السكنية، كما تصل مدد السداد لـ10 سنوات.

البوسكو:

المشروع الخامس والقريب من مشروعات العاصمة الإدارية هو البوسكو سيتي أحد مشاريع شركة مصر أيطاليا، والتي تمتلك مشروعات أيضًا في مدينة العاصمة الإدارية ومدينة المستقبل سيتي.

ويقع المشروع على مساحة 268 فدان، ويتكون من وحدات سكنية متنوعة من ( شقق – تاون هاوس – توين هاوس – فيلات مستقله ) ومساحات الشقق تبدأ من 105 متر، وبالنسبة لمساحات التاون هاوس والتوين هاوس فتبدأ من 197 مترا، ومتوسط سعر المتر يصل لـ10 آلاف جنيه، ومدد سداد متنوعة تصل لـ10 سنوات.

ماونتن بارك:

وبالقرب من العاصمة الإدارية أيضًا يتم تنفيذ مشروع ماونتن بارك بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، والتى تمتلكة شركة ماونتن فيو.

وتتراوح أسعار الوحدات في المشروع بين 3.2 مليون جنيه وحتى 16 مليون جنيه، ومدد سداد تتراوح بين 6 و8 سنوات.

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