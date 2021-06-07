برلمانا "الطلائع والشباب" يشيدان بقدرات "العربية للتصنيع" المتطورة ونظم التدريب الحديثة

(مصراوي):

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بتأهيل وتوعية الشباب بالفكر والثقافة ومختلف المهارات وإعداد كوادر متميزة منهم في مختلف التخصصات؛ لتحمل المسؤولية وبناء الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد المشاركين ببرلمانَي "الطلائع والشباب"، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في تأهيل وتنمية ورفع قدرات الشباب وإكسابهم العديد من المهارات؛ بهدف إعداد جيل واعٍ من الشباب على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز في تخصصات متنوعة ومختلفة، مدركًا لقضايا مجتمعه ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب رئيس "العربية للتصنيع" عن اعتزازه بزيارة وفد المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية في أذهان الشباب ورفع الوعي لديهم عن إمكانيات وقدرات المؤسسات الصناعية الوطنية ودورها في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي.

جاء ذلك في إطار زيارة وفد من المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" التابع لوزارة الشباب والرياضة ويمثلون محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، وعلى مدار يومين متتاليين لمقر رئاسة العربية للتصنيع ومعرض المنتجات وأكاديمية التدريب ومصنع الإلكترونيات التابعين للهيئة العربية للتصنيع.

وحرص كل من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام العربية للتصنيع، على لقاء الوفد الشبابي.

وأشار التراس إلى أن "العربية للتصنيع" تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأكد التراس اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتدريب الكوادر البشرية وفقًا لآليات التحول الرقمي وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة، لافتًا إلى أن أكاديمية العربية للتصنيع للتدريب ترحب بكل الدارسين والكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح رئيس "العربية للتصنيع" أهمية تقديم كل أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الشباب والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية مستقبلًا، مشيرًا إلى أهمية دور برلماني "الطلائع والشباب"، الذي يستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الشبابية الأكثر تأثيرًا برؤية وطنية تتوافق مع تاريخ أمتنا المصرية.

وأبدى وفد الشباب اعتزازهم بالهيئة وأعربوا عن إعجابهم بالمنتجات المتنوعة للعربية للتصنيع وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، والتي تم افتتاحها رسميًّا بالشراكة مع شركة "دي إم جي" الألمانية العالمية؛ حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وتوجه وفد المشاركين ببرلماني "الطلائع والشباب" لزيارة ميدانية لتفقد مصنع الإلكترونيات، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية، كما اطلعوا على الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.