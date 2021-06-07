وزيرة الثقافة تسلم جوائز ملتقى الخط العربي وتعلن مضاعفتها فى الدورة القادمة

(مصراوي):

سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة جوائز الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولى لفن الخط العربى والتى أقيمت تحت شعار " علم بالقلم " وحملت اسم الفنان الكبير الراحل يوسف أحمد وذلك خلال حفل الختام على مسرح الأوبرا الصغير.

قالت عبد الدايم: إن مسيرة ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي تتواصل بخطى راسخة وبرز ذلك من خلال رغبة كبار الفنانين من كافة أرجاء الأرض فى المشاركة.

وأشارت إلى أن فن الخط العربي احد الركائز الهامة لصون الهوية وجزءا أصيلا من معالم الحضارة الإنسانية وبات مصدرا للإلهام وتحولت مفرداته إلى سيمفونيات مرئية تنافس لوحات الفن العالمي.

وقالت عبد الدايم: رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا نجحت وزارة الثقافة في الإعداد والتجهيز للملتقي الذى خرج بشكل يليق بمصر وبثقافتها العريقة وقررت مضاعفة قيمة جوائزه اعتبارا من الدورة القادمة.

كما أهدت وزيرة الثقافة درع الملتقى لاسم الفنان الكبير يوسف أحمد الذى تحمل الدورة اسمه وتسلمه نقيب الخطاطين ، كما كرمت ضيوف شرف هذه الدورة من الملتقي وهم جاسم حميد "العراق" ، ثائر الأطرقجى "العراق" ، محمد سحنون "تونس" ، مصطفى النجار "سوريا" وتسلمها انور الفوال عضو اللجنة العليا للملتقى وسعيد عبدالقادر "مصر" الى جانب عدد من كبار فنانى الخط العربى هم ابراهيم ابو طوق "الأردن" وتسلمها عنه الملحق الثقافي الأردنى بالقاهرة، فاطمة البقالي "الإمارات"وتسلمها احمد على ، أحمد المصري "مصر"، مصطفي العمري "مصر" بالاضافة الى أكاديمية الفجيرة الإماراتية وتسلمها محمد ابو المجد رئيس قسم الخط العربى بالاكاديمية، وقام الفنان جاسم حميد من دولة العراق باهداء وزيرة الثقافة لوحة خطية.

وجاءت الجوائز كالتالي:

جائزة فرع التيار الأصيل

الجائزة الأولى "محمد شافعي حسن" بمبلغ وقدرة 10 ألاف جنيه

الجائزة الثانية "إيمان إبراهيم عبد الله" بمبلغ وقدرة 8 ألاف جنيه

الجائزة الثالثة " أحمد فتحي طلبه" بمبلغ وقدرة 6 ألاف جنيه

جائزة التميز في الزخرفة

الجائزة الاولي "شيماء عبد الكريم الزهري " بمبلغ وقدرة 5 ألاف جنيه

الجائزة الثانية "عماد يوسف عبد الله" بمبلغ وقدرة 4 ألاف جنيه

جائزة التميز في الاتجاهات الخطية الحديثة

الجائزة الأولي "صالح عبد النعيم صديق " بمبلغ وقدرة 5 ألاف جنيه

الجائزة الثانية "محمد رمضان محمد" بمبلغ وقدرة 4 ألاف جنيه

جائزة الخطاط الكبير "مسعد خضير البورسعيدي"

الفائزة إيمان سيد الشيمي بمبلغ وقدرة 7 ألاف جنيه

يشار إلى أن عدد المشاركين بالملتقى بلغ 153 فنانا منهم 93 بالمسابقة الرسمية، بالإضافة إلى 60 من الفنانين الراسخين، من 18 دولة هى المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة، العراق، المملكة الأردنية، المملكة المغربية، الجزائر، تونس، سوريا، اليمن، الصين، إندونيسيا، إيطاليا، بولندا، المملكة المتحدة، ماليزيا، تنزانيا، لبنان، بالإضافة إلى مصر" وضمت لجنة التحكيم كل من حمدي زايد رئيسا و عضوية الدكتور محمد زينهم رئيس الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية والدكتور خالد مجاهد الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر .

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معروضات الملتقى بقاعات قصر الفنون بعدها اقيم حفل الختام الذى تضمن فيلم تسجيلي بعنوان "الخطاط الكبير يوسف أحمد رائد البعث والإحياء" من سلسلة افلام "تجليات الخط العربي"، وسبقه فقره فنية لأوركسترا بيت العود العربي.