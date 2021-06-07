​​"عربية النواب" تطالب "الإسكان" بالانتهاء من مشروعات الصرف المتوقفة بالمحافظات

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وزارة الإسكان، بضرورة الانتهاء من إنشاء محطات الصرف الصحي المتوقفة بعدد من قرى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

وأكد أباظة أن وزارة الإسكان بذلت جهودًا كبيرة لتوفير محطات الصرف الصحي للمواطنين، ووفرت ما يقرب من 5 مليارات جنيه لمحطات الصرف الصحي بمحافظة الشرقية؛ ولكن هناك قرى تم توصيل الصرف الصحي لها منذ 20 عامًا، ولم يتم إنشاء محطات الصرف التي ستصرف من خلالها.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إلى أن قرية الصوة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، تم تخصيص الأرض المخصصة لإنشاء المحطة، وتم نزع ملكية 8 أفدنة لإنشاء المحطة وتوقفت، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إنشاء المحطة لخدمة آلاف المواطنين.