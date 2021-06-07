هشام طلعت مصطفى: تملك شقق "نور" بأقل من 38 ألف جنيه.. وخصم 5% لأول أسبوع من الحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

دشنت مجموعة طلعت مصطفى، مشروع نور بحدائق العاصمة، حيث يقع المشروع على مساحة 5 آلاف فدان يطور بالشراكة بين المجموعة وهيئة المجتمعات العمرانية.

ووضع حجر الأساس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، في تصريحات تليفزيونية على هامش تدشين مشروع نور، إن المواطن يمكنه تملك وحدة في مشروع مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة بمقدم أقل من 38 ألف جنيه وقسط شهري أقل من 3800 جنيه، لوحدات تبدأ من 68 مترًا فما فوق بالمشروع، بناء على دراسات سوقية قوية قامت بها الشركة.

وأشار إلى أن أسعار البيع في مدينة نور ستكون أقل من الأسعار التي يتم البيع بها في مشروع مدينتي، ويتم اتاحة أنظمة سداد تحقق هذا الهدف.

وأضاف أن مشروع مدينة نور المنفذة في مدينة حدائق العاصمة تستهدف توفير منتج عقاري بأطول فترة سداد ممنوحة في السوق المصري لفترة تصل إلى 15 عام، منوهًا أن أسعار الوحدات السكنية بنور ستكون أقل من مدينتي.

وأوضح أن نجاح أي مدينة يتطلب توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع، وسيتم فتح باب الحز هلال الأسبوع الجاري،، وهناك آلية للطرح أول 35 يوم من طرح المشروع فالمواطن الذي يحجز أول أسبوع يحصل على خصم 5% من قيمة الوحدة.

وتابع هشام طلعت مصطفى: "الربح ليس هدف الشركة الأول في تنفيذ اي مشروع، ولكننا نستهدف إعمار الأرض وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء".

وأكد أن مصر تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عام المقبلة، لافتا إلى أن تنمية محور شرق القاهرة يأتي في إطار دراسات تم القيام بها بالتعاون مع كيانات عالمية، حيث تستهدف المجموعة تدشين مشروعات تستوعب ملايين المواطنين.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أنه تم مراعاة تصميم مدينة نور بحيث تكون مدينة ذكية خضاء وأمنة، لافتًا إلى أن وسائل الانتقال داخل المدينة ستكون كهربية لتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

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15 سنة سدادًا.. هشام طلعت مصطفى يعلن تفاصيل مدينة نور بحدائق العاصمة

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