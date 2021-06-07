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"صناعة النواب": استدعاء 3 وزراء لبحث أزمة سعر توريد الطاقة

09:23 م الإثنين 07 يونيو 2021
"صناعة النواب": استدعاء 3 وزراء لبحث أزمة سعر توريد الطاقة

النائب معتز محمود

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود باستدعاء وزير المالية ووزير الصناعة ووزير قطاع الأعمال لبحث أزمة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، بسبب ارتفاع تكلفة سعر توريد الطاقة ما تسبب في تحقيق خسائر للقلعلة الصناعية الكبرى في صعيد مصر.

من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت 36 مليار جنيه لرفع كفاءة القرى من خلال أعمدة ومحولات وصلت لـ10 آلاف محول، ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" سيتم دعم قطاع الكهرباء فيها ب60 إلى 70 مليار جنيه.

معتز محمد محمود مجلس النواب وزارة المالية محمد شاكر

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