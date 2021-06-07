شقة الزمالك| النائب السابق خالد محمود يكشف التفاصيل الكاملة لـ"مغارة علي بابا"

كتب- محمد عمارة:

كشف النائب السابق خالد محمود، الطرف الشاكي في قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ"مغارة علي بابا"، كواليس العثور على مقتنيات وقطع يشتبه في أثريتها داخل شقة زوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح أثناء تنفيذ حكم قضائي صادر له ضد ابن شقيقته كريم أحمد عبدالفتاح.

وفي أول تعليق إعلامي له، أوضح محمود لـ"مصراوي" سبب تنفيذ الحكم الصادر له ضد ابن شقيقته في شقة والده: "قضيتي خلصت، فيها حكم بات واجب النفاذ، قضيتي مع ابن أختي للأسف، والحكم النهائي صدر، وأنا مش محتاج الفلوس، القضاء حكم بـ800 ألف دولار من 18 مليون دولار أي أقل من 10% من حقي، لم يحكم بكامل الأموال، عنوان الحكم يكفيني، أسباب ومنطوق الحكم يكفيني".

وأضاف: "أنا لست طرفًا فيما يحدث الآن، أنا داخل أنفذ حكم نهائي وبات من دائرتي نقض، والخصم خسر النقضين، وأصبح الحكم واجب النفاذ، ولا يستطيع أحد وقف التنفيذ، وهناك التزام على الجميع بالتنفيذ، المحامي الخاص بي ذهب لتنفيذ الحكم مع مأمور التنفيذ ومع مندوب القسم التابع له العقار".

وحول سبب تنفيذ الحكم في عقار مملوك لزوج شقيقته المستشار أحمد عبدالفتاح، قال محمود: "ليه بننفذ على هذا العقار؟ عشان ده محل سكنه، ولم ننفذ بشكل خطأ، وحتى الإشكال لا يوقف التنفيذ".

وأوضح: "التنفيذ كان على منقولات، وكان موجود خبير مثمن عشان يقول ده بكام، وكان معاهم 2 محامين من مكتب الخصم، وبالصدفة الخبير المثمن اكتشف أوضة جوة أوضة جوة دولاب، عمرك شفت أوضة جوة دولاب".

وأضاف النائب السابق وشقيق زوجة المستشار: "المثمن قال أنا دوري وقف ومش بفهم في الحاجات دي، أنا بفهم في الأنتيكات، ودي مش أنتيكات وأنا أشك فيها" ومأمور التنفيذ طلب مدير التنفيذ، واستدعوا جهات عدة، وشمعوا الشقة، ورفعوا الأمر لوزير العدل، وتم تشكيل لجنة من المختصين".

وتابع: "تاني يوم جت اللجان ومعاهم مساعد الوزير، اللجنة كان فيها خبراء من الثقافة والدمغة والموازين والآثار، وبدأت عملها، قولنا إحنا معانا حكم بات، قالوا لما اللجان تخلص، طلعت الحاجة دي مش تبع الدولة هننفذ، لو طلعت تبع الدولة، هاخد حقك في الباقي، رجعت أراجع قانون الآثار المعدل، اكتشفت إن مش هيتبقى حاجة، ومن ثم لن يكون هناك تنفيذا للحكم".

وقال النائب السابق: "أرسلت هذا للمحامي، لأني مش هعرف أنفذ، قالي متسبقش الأحداث، قولنا طب نحضر اللي انتوا بتعملوه، قالوا انتوا برا واللجان جوة".

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