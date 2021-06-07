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الأزهر: الرئيس السيسي يوافق على إنشاء كوبري للمشاة أمام المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر

07:39 م الإثنين 07 يونيو 2021
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء كوبري ثالث للمشاة بمحيط فرع البنين بالقاهرة، أمام المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، بإشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبالتعاون مع حي غرب مدينة نصر.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه انتقل على الفور إلى موقع الكوبري الجديد، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والمهندسة ميرفت مصطفى مطر رئيس حى غرب مدينة نصر، والمهندس صلاح رشاد مدير الإسكان بحي غرب، ومندوب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف على المكان المناسب للكوبري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إقامة كوبري للمشاة أمام بوابة كلية التربية للبنين بشارع النصر بمدينة نصر، وآخر أمام كلية الطب بشارع المخيم الدائم، ضمن التيسير على منسوبي جامعة الأزهر، وحفاظا على حياتهم من عبور هذه المسارات السريعة.

جامعة الأزهر السيسي كوبري للمشاة المدينة الجامعية الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة

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