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في 6 نقاط.. بيان عاجل من الري بشأن سد النهضة

06:28 م الإثنين 07 يونيو 2021
في 6 نقاط.. بيان عاجل من الري بشأن سد النهضة

سد النهضة

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا منذ قليل؛ توضح فيه بعض الحقائق بشأن سد النهضة الإثيوبي، جاء فيه:

"بالإشارة إلى ما تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي، فإن وزارة الموارد المائية والري توضح الآتي:

- أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا واقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا.

- توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة.

- توجد فتحتان لتصريف المياه تقعان على منسوب 542 مترا.

- يتضمن السد فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليارات متر مكعب.

- يتضمن السد ١١ فتحة مخارج للتوربينات العليا على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ١٥ مليار متر مكعب.

- وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) مترا ، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.

سد النهضة

وزارة الري والموارد المائية سد النهضة توليد الكهرباء نهر النيل النيل الأزرق أثيوبيا السد الأثيوبي

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